Количество жертв растет: серийный отравитель из Балашихи сознался в убийстве друга

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Следствие подозревает, что он может быть причастен еще к шести отравлениям и двум смертям.

Молодой отравитель из Балашихи Артем Миссюр, который более полугода с помощью яда пытался сжить со света собственных родителей и, возможно, даже довел до могилы родную бабушку, признался в еще одном убийстве. Как сообщает издание KP.RU, жертвой 25-летнего маньяка стал его собственный друг.

По данным следствия, 3 февраля 2024 года, находясь в салоне автомобиля, Артем угостил приятеля ягодным морсом, в который заранее подмешал химическое вещество, при употреблении внутрь приводящее к смерти. План Миссюра сработал, как часы, и молодой человек скончался от отравления.

Сам убийца уже признался в содеянном и даже в подробностях рассказал о деталях преступления во время следственного эксперимента на месте событий. Но на этом ужасы не заканчиваются — молодого человека подозревают еще в пяти отравлениях, одно из которых также закончилось летальным исходом.

В том числе сейчас расследуется причастность Артема к внезапной и скоропостижной смерти его бабушки. Весной этого года пенсионерка ушла из жизни при довольно загадочных обстоятельствах. Тогда семья списала ее кончину на преклонный возраст, однако сейчас у следствия вырисовывается совсем другая картина.

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