Стоит бояться? Грозит ли изменение климата на Земле смертью для человечества
Климатолог Шувалов: человечество не вымрет из-за изменения климата на Земле
Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua; ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Еще примерно лет 70 будет повышаться глобальная температура.
В ближайшие десятилетия Земля глобально не пострадает от изменения климатических условий. Об этом рассказал метеоролог и климатолог Александр Шувалов 5-tv.ru.
Аналитика истории Земли показывает, что еще рано говорить про конец света. Достигая определенной точки, климатическая система либо возвращалась в исходное состояние, либо совершала незначительные колебания.
«Мне представляется, что та же самая история ждет нас и впереди. Да, безусловно, сейчас появился дополнительный элемент в виде человеческой деятельности, которая сильно влияет на содержание парниковых газов. Но вместе с тем думать, что это приведет к вымиранию человечества как вида <…> Думаю, до этого дело не дойдет», — считает метеоролог.
Еще примерно лет 70 будет повышаться глобальная температура, но затем, достигнув пика, заработают другие механизмы, например, изменения в облачности или отражающей способности планеты. Человеку на данном этапе следует минимизировать воздействие на окружающую среду, так же как и адаптироваться к климатическим изменениям.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что как изменение климата повлияло на продолжительность дня.