Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

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Операция киевского режима была провальной.

Провальную операцию по угону российского военного самолета Су-34 в 2022 году мог курировать бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Об этом сообщает RT.

Летом 2022 года украинские спецслужбы задумали организовать операцию по угону российского самолета. Для этого они нашли на территории России военного, которого решили завербовать. Притворяясь перебежчиком, солдат договорился с Киевом о месте, куда пригонит Су-34, а сам передал всю необходимую информацию руководству. 23 июля ВС РФ ударили по авиабазе Канатово в Кировоградской области, где в этот момент собрались больше 20 украинских боевиков, ожидающих встретить самолет.

В результате российской атаки был ликвидирован командир войсковой части А1469 ВСУ, заявили тогда в СБУ.

В руки телеканалу попал протокол допроса бывшего полковника ВСУ Романа Червинского, который участвовал в этой операции. Позже Киев назвал его виновником неудачной операции. В 2023 году его арестовали по уголовному делу о превышении должностных полномочий, однако сам он на допросе заявил, что в этой операции был всего лишь рядовым сотрудником.

«Главкомом ВСУ генералом Залужным В. Ф. было подписано письмо в адрес главы СБУ Баканова И. Г. о задействовании сотрудника Гавриленко» — сообщил Червинский на допросе.

По его словам, в операцию его заманил старый знакомый Гавриленко. Позже он объяснил Червинскому, что организовавшие захват самолета украинские власти даже не выделили денег на вербоку перебежчика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Залужного назначили послом Украины в Великобритании.