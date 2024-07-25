«Мне нравится ваша брошь»: в Индонезии выступили с необычной просьбой к России

Глава МИД Индонезии попросила Лаврова подарить ей брошь, как у Захаровой

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Сергей Лавров пообещал исполнить желание коллеги.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди попросила у министра иностранных дел России Сергея Лаврова брошь, как у спикера МИД Марии Захаровой.

Встреча коллег состоялась на полях СМИД АСЕАН в Лаосе. В ходе беседы Марсуди обратилась к Лаврову с необычной просьбой — она заявила, что ей очень понравилась брошь официального представителя российского МИД Марии Захаровой и попросила подарить ей такую же.

«В России есть традиция, если кому-то что-то понравилось, мы сразу это даем», — ответил на просьбу коллеги Лавров.

На эту историю быстро отреагировала и сама Захарова.

Фото: Telegram / MariaVladimirovnaZakharova / Мария Захарова/Спикер МИД продемонстрировала брошь, о которой просила Марсуди

«Брошь со мной. Я бы отдала, но она пришита. Как вернемся, подберем достойную и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию», — написала она в своем Telegram-канале.

В ходе встречи Лавров и Марсуди должны подписать план консультаций между иностранными ведомствами двух стран. Далее главу МИД ожидают встречи с коллегами из стран Юго-Восточного региона, а также совещания по линиям АСЕАН и Восточноазиатского саммита.

Ранее 5-tv.ru цитировал Захарову, которая напомнила, когда США развязали войну с Россией.