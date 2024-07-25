«Поет под фанеру»: Глюк’oZа впервые вышла на сцену после позора в Красноярске
Певица Глюк’oZа впервые вышла на сцену в Баку после позора в Красноярске
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Что на этот раз наблюдали зрители?
Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZа, выступила в Баку на фоне слухов о состоянии ее здоровья. Снимками с фестиваля Dream Fest зрители поделились в соцсетях.
Это было первое выступление певицы после позорного концерта в Красноярске, после которого артистку обвинили в употреблении запрещенных веществ. Многие полагали, что карьеру певицы ждет неминуемая гибель, однако эти выводы оказались преждевременными.
Певица не только продолжает работать, но даже успела выступить за границей, а именно в Азербайджане.
Очевидцы сообщают, что к зрителям певица вышла всего с одной песней. Артистка не комментировала ситуацию в Красноярске и с публикой общаться не стала.
Кроме того, в соцсетях известных гостей нет никаких фотографии артистки с того мероприятия. Возможно, певица сама пожелала лишний раз не светиться.
«Пока мы спали, неотмененная Глюкоза выступила в Баку на фестивале своего друга Эмина Агаларова. Бровей по-прежнему нет, губы черные, поет под фанеру. Но вроде без антидепрессантов на этот раз. Что любопытно, в соцсетях фестиваля, самого Эмина и всех звездных гостей нет ни одного фото/видео с Глюкозой: очевидно, певица попросила ее не светить», — сообщает Telegram-канал «Светский хроник».
Тем не менее в интернет все же просочились снимки певицы с фанаткой. На фотографии видно, что Ионова не стала никак менять свой образ и выглядела она почти так же, как и несколько дней назад в Красноярске.
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