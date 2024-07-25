СМИ узнали о тесных контактах Обамы и Харрис после ее решения избираться

Фото: Shalan Stewart / ТАСС

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Действительно ли он решил поддержать ее кандидатуру? При этом пока официальных заявлений политик не делал.

Бывший глава Соединенных Штатов Барак Обама намерен выступить с поддержкой кандидатуры Камалы Харрис на пост следующего американского президента. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Источники заявили, что Обама в частном порядке полностью поддержал кандидатуру Харрис и планирует в скором времени выступить в ее поддержку», — передает телеканал слова четырех источников.

По их информации, Обама тесно контактировал с действующим вице-президентом Харрис с того момента, как было объявлено о ее выдвижении на пост кандидата в президенты.

При это неизвестно, когда именно политик собирается публично выразить слова поддержки Харрис. Предположительно, он не хочет, чтобы его заявление поставило на второй план новости о выходе президента Джо Байдена из предвыборной гонки.

Также сообщается, что советники Обамы и Харрис намерены организовать их совместное выступление, которое должно стать важным пунктом в предвыборной программе Харрис.

Супруга Обамы Мишель, по словам автора статьи, также поддерживает кандидатуру Харрис.

Действующий глава США Джо Байден 21 июля объявил, что намерен добровольно покинуть президентскую гонку. На свое место в качестве кандидата от Демократической партии он предложил Камалу Харрис. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что она не сможет составить конкуренцию кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как на Украине публично унизили Камалу Харрис.