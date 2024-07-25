Теплый прием: как Лукашенко встретили с визитом в Санкт-Петербурге

Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для переговоров с Путиным

Фото, видео: EVGENIA NOVOZHENINA / POOL / ТАСС; 5-tv.ru

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Ожидается, что сегодня он пообщается с президентом России.

В Петербурге ожидается встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко. Эту информацию подтвердили в Кремле. Глава Белоруссии уже прибыл в Северную столицу. В Пулково его приветствовал губернатор Александр Беглов. Первые кадры уже публикуют белорусские СМИ.

Сообщается, что во время переговоров лидеры двух стран обсудят продвижение союзных проектов, вопросы региональной безопасности и международную повестку.