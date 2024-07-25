Фото, видео: © РИА Новости / Максим Гучек; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

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Кто заставил Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу вдруг заговорить о возможности завершения конфликта дипломатическим путем? И что на самом деле кроется в словах властей Незалежной?

Заявления о начале переговоров начали все чаще звучать со стороны Украины. Россия, в свою очередь, всегда была открыта к дипломатическому урегулированию конфликта. Почему киевский режим вдруг заговорил об этом? И что на самом деле стоит за этими громкими словами? Об этом — в материале 5-tv.ru.

Зеленский и Кулеба заявили о возможных переговорах с Россией

Президент* Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином. В ходе беседы нелегитимный лидер заявил, что осознает необходимость скорейшего старта переговоров с Россией. По его словам, киевские власти беспокоятся о сохранении жизни солдат.

На следующей день глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел разговор со своим китайским коллегой Ван И и подтвердил слова своего начальника, заявив, что Киев настроен на переговоры с Москвой.

Он также отметил, что Украина выступает за переговоры, которые приведут к «достижению справедливого и прочного мира».

Стоит отметить, что Зеленский подписал закон, который запрещает вести переговоры с Россией. 30 сентября 2022 года на официальном сайте украинского правительства появился указ, который на законодательном уровне запрещает вести переговоры с Владимиром Путиным.

В день же громкого заявления президента о возможных переговорах с Россией Верховная рада Украины приняла законопроект о продлении военного положения в стране.

В России не нашли искренности в заявлениях Украины о начале переговоров

Все эти факторы повлияли на реакцию российских политиков, которые не смогли доверительно отнестись к словам Зеленского и Кулебы о переговорах.

Так, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в России сомневаются, кто на самом деле стоит за этими предложениями о переговорах, поскольку из уст Кулебы их слышно не было.

«Москва надеется на скорейшее разъяснение ситуации», — подчеркнул Песков.

Спикер Кремля также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поверить в искренность заявлений Зеленского невозможно. По ее мнению, киевский режим заговорил о переговорах только из-за напряженной политической ситуации в союзнических США.

«Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) не верит никто. Все прекрасно понимают, что это человек, который может вывернуть все что угодно, наврать. Человек, который может отказаться от всего, он отказался даже от собственного народа, буквально кинув на жертвенный алтарь граждан Украины», — считает представитель МИД.

Дипломат также предположила, что заявления о переговорах могут быть попыткой продвинуть «формулу мира», предложенную киевским режимом.

Киев не может вести переговоры из-за нелегитимности президента Украины

«Для того, чтобы начать переговоры, надо для этого иметь соответствующие полномочия. У президента Путина эти полномочия есть. Руководству Украины законодательно запрещено вести эти переговоры — это первое обстоятельство. Второе обстоятельство — господин Зеленский. Его полномочия закончились. Он нелегитимный президент, как бы они не старались это дело трактовать», — объяснил в беседе с 5-tv.ru политолог Юрий Светов.

Он также напомнил, что позиция России по переговорам совершенно ясна — ее обозначил российский лидер Владимир Путин во время своего выступления в МИД. Киев сразу после этого заявил, что с условиями Москвы не согласен.

Главные условия России для переговоров:

нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины;

демилитаризация и денацификация Украины;

фиксация статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах;

отмена всех западных санкций против России.

Однако возникает вопрос — зачем же украинские политики начали рассыпаться в заявлениях о возможных переговорах?

«Потому что во всем мире говорят об одном — надо конфликт на Украине завершать. И выдвинута эта, на мой взгляд, идея достаточно сомнительная, что любое военное столкновение заканчивается переговорами. Это далеко не так. Война с Гитлером закончилась капитуляцией Германии», — напомнил Светов.

К тому же, подчеркнул политолог, киевский режим напуган уходом с политической арены главного союзника — американского президента Джо Байдена.

Ни вице-президент Камала Харрис, ни кандидат в американские лидеры Дональд Трамп не станут уделять Украине такого внимания, как Байден.

Заявления о переговорах — отвлекающий маневр Киева?

Фото, видео: Zuma / ТАСС; Личный архив Евгения Михайлова; 5-tv.ru

«На самом деле нужно понимать, что любым заявлениям киевских чиновников, политиков верить нельзя. Кулеба подобное заявление сделал на фоне визита в Китай, может быть подмаслить китайскую позицию», — считает политолог Евгений Михайлов в комментарии для 5-tv.ru.

Собеседник издания напомнил, что теперь пошли разговоры об участии России во втором саммите по Украине.

«Участие России во втором саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы. У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией», — заявил Дмитрий Кулеба 16 июня 2024 года.

Однако Михайлов сомневается, что Россию устроит подобный формат диалога.

«Вопрос в другом — согласится ли Россия. Конечно же — нет. Потому что, во-первых, — переговариваться не с кем. Зеленский нелегитимен, Кулеба уже также не обладает полномочиями», — заявил политолог.

По его мнению, украинские политики выражают не свои мысли, а лишь обозначают позицию, которую их заставляют излагать западные партнеры.

«Вполне вероятно, все эти заявления о мире — попытка втянуть Россию в какой-то переговорный процесс, а между тем готовиться к еще большей конфронтации», — заключил Михайлов.

В настоящий момент непонятно — состоятся ли переговоры между Россией и Украиной, и если да, то в каком формате. Понятно одно — Россия так или иначе добьется тех целей, которые были обозначены при начале специальной военной операции в феврале 2022 года. С аналогичным заявлением выступил и Дмитрий Песков, комментируя предложения Кулебы о переговорах.

«Или в результате специальной военной операции, или в результате мирных переговоров, для нас нет другой альтернативы, кроме как достичь своих целей. Мы это сделаем обязательно», — утвердил представитель Кремля.

Переговоры России и Украины в Стамбуле в 2022 году

Переговоры между Россией и Украиной после начала специальной военной операции уже проходили. 29 марта 2022 года в Стамбуле делегации двух стран практически пришли к соглашению, однако Украина отказалась от условий России в последний момент.

Как стало известно позже — Москва даже была готова сделать несколько шагов навстречу Киеву, однако киевский режим это не оценил. Украинская делегация решила послушать мнение западных «союзников» и отказаться от мира с ближайшим соседом. С того момента прошло более двух лет, новых переговоров так и не состоялось.

Ранее 5-tv.ru объяснил, почему Джо Байден не сдержал свое последнее обещание американцам.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.