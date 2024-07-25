Более 200 свидетелей и 20 обысков: расследование дела Блиновской завершено
Завершено расследование уголовного дела в отношении Елены Блиновской
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
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Материалы по «королеве марафонов» переданы в суд. Что удалось выяснить правоохранителям?
Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета России по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении скандально известного блогера Елены Блиновской. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Блиновской вменяют статьи: «Уклонение физического лица от уплаты налогов», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и «Неправомерный оборот средств платежей».
По данным следствия, Блиновская при помощи супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, а это особо крупный размер. Затем они вдвоем легализовали из этих денег 716 миллионов рублей.
Причем блогер купила доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юрлиц и без ведома их генеральных директоров платила по счетам этих организаций для совершения легализации денег.
Сотрудники СК провели комплекс следственных действий, допросили более 200 свидетелей и провели свыше 20 обысков. Они собрали достаточную доказательную базу и направили уголовное дело в отношении Блиновской в суд.
Помимо этого, уголовное дело, возбужденное в отношении супруга блогера Алексея Блиновского, выделено в отдельное производство. Прежде он был объявлен в федеральный розыск.
Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но в январе 2024 года ее отправили в СИЗО из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 19 августа. В ходе слушаний «королева марафонов» вновь напомнила о своем патриотизме и о службе мужа на СВО.