Более 200 свидетелей и 20 обысков: расследование дела Блиновской завершено

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

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Материалы по «королеве марафонов» переданы в суд. Что удалось выяснить правоохранителям?

Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета России по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении скандально известного блогера Елены Блиновской. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Блиновской вменяют статьи: «Уклонение физического лица от уплаты налогов», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и «Неправомерный оборот средств платежей».

По данным следствия, Блиновская при помощи супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, а это особо крупный размер. Затем они вдвоем легализовали из этих денег 716 миллионов рублей.

Причем блогер купила доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юрлиц и без ведома их генеральных директоров платила по счетам этих организаций для совершения легализации денег.

Сотрудники СК провели комплекс следственных действий, допросили более 200 свидетелей и провели свыше 20 обысков. Они собрали достаточную доказательную базу и направили уголовное дело в отношении Блиновской в суд.

Помимо этого, уголовное дело, возбужденное в отношении супруга блогера Алексея Блиновского, выделено в отдельное производство. Прежде он был объявлен в федеральный розыск.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но в январе 2024 года ее отправили в СИЗО из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 19 августа. В ходе слушаний «королева марафонов» вновь напомнила о своем патриотизме и о службе мужа на СВО.