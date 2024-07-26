«Еще поживем»: дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери

Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса передала привет всем своим поклонникам.

О состоянии народной артистки РСФСР Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной в последнее время известно не так много. Однако изданию NEWS.ru удалось поговорить с дочерью 85-летней актрисы Ольгой и узнать, как чувствует себя ее легендарная мама.

По словам наследницы Федосеевой-Шукшиной, Лидия Николаевна чувствует себя вполне соответствующе своему возрасту и очень ценит переживания и заботу со стороны неравнодушных поклонников.

«В целом — по возрасту. Передает привет всем, кто за нее переживает, говорит, что «еще поживем» — передает Ольга слова матери.

В течение последних лет в СМИ часто мелькали различные слухи о том, что киноактриса находится в доме престарелых и страдает от остеопороза, однако родные Лидии Николаевны, в том числе и дочь Ольга, опровергают любые слухи, касательно ее самочувствия.

Сама же Ольга родилась в 1968 от второго брака Лидии Николаевны и культового советского писателя, сценариста и режиссера Василия Шукшина, который накануне мог бы отпраздновать свое 95-летие. К сожалению, легенда отечественной прозы скончался в возрасте всего 45 лет в 1974 году.

Режиссер «Калины красной» и «Странных людей» скончался от последствий алкогольной зависимости, от которой он страдал в юности. Несмотря на здоровый образ жизни в зрелом возрасте, организм писателя уже был значительно истощен спиртным, поэтому во время съемок фильма «Они сражались за Родину» Шукшин, уже имеющий язву в желудке, скончался от внезапного инфаркта миокарда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новая возлюбленная Лепса и ее родители высказались о 62-летнем певце.