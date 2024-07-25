Новый календарь праздников: как россияне будут отдыхать в 2025 году

Минтруд России рассказал о графике праздников в 2025 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сколько дней выделили на новогодние и майские выходные?

Календарь праздников на 2025 год опубликовала пресс-служба Минтруда России. В частности, россиянам для празднования Нового года отведут 11 дней. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Котяков отметил, что каждый год правительство России утверждает перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Это позволяет более оптимально использовать такие дни, продлевать некоторые праздники.

«В 2025 году субботу 4 января предлагаем перенести на пятницу 2 мая, а 5 января — на среду 31 декабря. Таким образом, новогодние каникулы 2024–2025 года продлятся 11 дней, а на майские праздники в 2025 году выпадет по четыре выходных дня: в начале месяца и в честь Дня Победы», — сказал министр.

Еще четыре дня подряд граждане отдохнут в июне. При этом новогодние каникулы 2025–2026 годов начнутся 31 января.

Таким образом, отдыхать россияне в 2025 году будут:

29 декабря 2024-го — 8 января 2025-го;

22-23 февраля;

8-9 марта;

1-4 мая;

8-11 мая;

12-15 июня;

2-4 ноября;

31 декабря 2025-го — 8 января 2026-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что День сотрудника органов следствия России отмечают 25 июля. Поздравлять с данным праздником следует всех тех, кто занимается расследованием преступлений.