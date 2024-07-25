Вежливая улыбка монстра: как не стать жертвой маньяка

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В истории криминалистики достаточно случаев, когда серийные убийцы кажутся внешне приличными и добрыми людьми. На что стоит обращать внимание?

Сотрудники следственных органов утверждают, что многие маньяки выбирают «вежливую» манеру поведения, чтобы заманить жертву в свою ловушку. Как избежать опасной встречи и вовремя распознать преступника, аif.ru рассказали криминалистов-следователей.

По словам специалистов, маньяком может оказаться даже самый неприметный мужчина, с приличной внешностью и приветливой улыбкой. Такие преступники жестоки, но на людях — очень воспитаны и даже услужливы. Под этой маской многим из маньяков удавалось скрываться долгие годы.

По словам заместителя руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Алтайскому краю Романа Шаповала, всех серийных преступников можно условно разделить на две категории — организованные и неорганизованные.

«Неорганизованные берут первую попавшуюся жертву в парке, убивают, бросают и сбегают. Организованные могут выслеживать жертву, могут, если надо, вовремя отказаться от своих намерений. Приезжают на автомобиле, применяют меры к сокрытию тела и следов. Часто это люди с интеллектом, с высшим образованием», — говорит Шаповал.

Организованным преступником можно назвать «политеховского маньяка» из Барнаула Виталия Манишина. Его не могли поймать два десятка лет, но в 2023 году, наконец, задержали.

К тому моменту он уже успел поработать ветеринаром, руководил колхозом и даже стал замглавы администрации Калманского района — того самого, где в 2000-м нашли тела пятерых убитых абитуриенток Алтайского политеха.

Знакомые мужчины утверждали, что никогда не могли бы даже подумать на него, так как он был обходителен и воспитан. Так и действовал: своим молодым жертвам он обещал помочь с поступлением в учебное заведение, они ему доверяли и садились в машину.

Шаповал уверен, что у каждого «вежливого маньяка» есть свой способ, чтобы втереться в доверие к жертве.

«Один из способов сбить с толку такого преступника, пытающегося наладить контакт, — предложить ему встретиться позже. Как правило, если сказать, что сейчас нет времени, и предложить перенести встречу, то на нее злоумышленник уже не придет. Будет понимать, что он может попасться с поличным», — говорит криминалист.

Если появляются серьезные подозрения о том, что тот или иной знакомый может оказаться преступником, следует сообщить об этом родственникам и правоохранительным органам. Также стоит отметить, что быстро разоблачать маньяка среди тех, кто пытается познакомиться на улице, — трудно, поэтому нужно всегда быть настороже, особенно в безлюдных местах.

«Мы, правоохранители, у которых есть большой опыт, конечно, в состоянии определить такого преступника. Для обычного гражданина, который не знает криминальной среды это довольно трудно. Но однозначно следует насторожиться, если кто-то проявляет активное внимание в безлюдном месте», — советует следователь-криминалист Павел Игнатов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вышедший на свободу Пермский людоед раскрыл свой рацион.