«Никто не боится»: как уход Байдена повлиял на конфликт Армении и Азербайджана

Политолог Саркисян: конфликт Армении и Азербайджана после Байдена стал не важным

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Действующий президент США вышел из предвыборной гонки 21 июля.

Отказ президента США Джо Байдена участвовать в выборах в стране превратил для Штатов армяно-азербайджанский конфликт в «бесхозный». Об этом пишет EADaily со ссылкой на мнение политолога Сурена Саркисяна.

Один из ведущих армянских американистов указал, теперь США вряд ли будут участвовать в подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. По мнению эксперта, этот вопрос перестанет быть основным как для администрации Камалы Харрис, так и Дональда Трампа.

«То же самое касается и урегулирования армяно-турецких отношений, в котором была заинтересована администрация Байдена», — пояснил свою точку зрения в соцсетях политолог.

Идея урегулирования армяно-азербайджанских отношений была важна для Байдена в качестве примера внешнеполитического достижения Белого дома. Заключение договора между обеими сторонами конфликта до ноября было важно именно в предвыборный период в США.

Подобный подход использовал и Трамп незадолго до выборов в 2020 году. Так, политик стремился урегулировать отношения между Израилем и отдельными армянскими странами. Эксперт уверен, что сейчас уже «никто не боится» давления со стороны Байдена, а приоритеты США поменяются уже с приходом новых политических сил в Штатах.

Ранее 5-tv.ru писал, что США и Армения повысят уровень дипломатических отношений до стратегического партнерства. Какую цель преследуют Штаты?