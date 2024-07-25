День сотрудника органов следствия: история и традиции праздника в России

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Ежегодно он отмечается 25 июля.

В России ежегодно 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия. Поздравлять с данным праздником следует всех тех, кто занимается расследованием преступлений. О том, какие слова лучше подобрать для этого, а также что известно про историю и традиции такой даты — читайте в материале 5-tv.ru.

История Дня сотрудника органов следствия

Праздник был установлен в 2013 году по приказу правительства России. Дату выбрали не просто так. Дело в том, что 25 июля 1713 года император Петр I издал указ об учреждении следственных канцелярий. Они напрямую подчинялись главе государства. В их обязанности входило досудебное расследование преступлений, включая те, что связаны с коррупцией.

До создания следственных канцелярий следствие проводилось в суде. Однако на момент слушания многие доказательства терялись или намеренно уничтожались. Тогда Петр I провел реформу, при которой уголовный процесс был разделен на предварительное расследование и судебное разбирательство.

После смерти Петра I канцелярии упразднили, а полномочия по расследованию преступлений перешли к городской и земской полиции. Так, различные государственные структуры занимались следствием до середины XIX века. Эффективность процесса была не только низкая, но и способствовало росту коррупции.

Император Александр II в 1860 году реформировал следственные органы. Они были выведены из состава полиции и возвращены в юрисдикцию судов. Эта модель в дальнейшем легла в основу системы военных судов.

Позднее, после революции 1917 года, почти во всех правоохранительных органах появились следственные подразделения. Потом уже расследованием стали заниматься разные ведомства: прокуратура, НКВД, милиция, Министерство охраны общественного порядка (в будущем это — МВД).

Органы следствия стали отдельной независимой структурой лишь в 2011 году, именно тогда был создан Следственный комитет России. Причем в структурах МВД и ФСБ продолжают работать следователи.

Следственный комитет России сегодня

Председателем Следственного комитета России был назначен 14 января 2011 года указом президента Александр Бастрыкин. Руководит ведомством он по сей день.

Следственный комитет занимается расследованием тяжких и особо тяжких преступлений. Сотрудники ведомства решают такие важные задачи, как противодействие коррупции и экстремизму, обеспечение защиты законных прав и интересов граждан.

Согласно данным СКР, в 2023 году комитет направил свыше 90 тысяч уголовных дел, в то числе более десяти тысяч — о деяниях коррупционного характера, а из них большинство — взяточничество. Если говорить о расследованиях экономических преступлений, то в суды было передано 19 тысяч дел.

Также в минувшем году сотрудники СКР расследовали семь тысяч убийств, почти четыре тысяч фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходов, а еще порядка 18тысяч преступных посягательств на половую неприкосновенность личности.

Какие традиции у Дня сотрудника органов следствия

Большая часть сотрудников следственных органов проводят свой праздник на службе. Обычно 25 июля в местных управления Следственного комитета проводятся торжественные награждения. Отличившимся вручают медали, знаки отличия и другие награды. Также в День сотрудника органов следствия выступают власти, главы регионов и другие официальные лица.

Так, Кремль ровно в 00:00 25 июля опубликовал видеообращение президента России Владимира Путина по случаю Дня сотрудника органов следствия. Глава государства поздравил сотрудников с профессиональным праздником.

Он подчеркнул, что сотрудники следственных органов помогают защищать права и свободы граждан. Президент призвал всегда помнить, что их работа нужна для восстановления справедливости и укрепления законности, а это лежит в основе суверенного развития России. Путин также подчеркнул, что современные методы расследования позволяют раскрывать и предотвращать преступления.

Поздравления с Днем сотрудника органов следствия

Обычно сотрудникам органов следствия 25 июля желают крепкого здоровья и успехов на службе. Они ежедневно способствуют раскрытию десятков преступлений и борются за справедливое наказание для злоумышленников. «Известия» предлагает поздравить таким образом:

«Поздравляем всех сотрудников следственных органов с профессиональным праздником! Ваша служба нелегка, но она делает мир лучше. Желаем вам богатырского здоровья, упорства в расследовании сложных дел, счастья в личной жизни и достижения самых заветных целей!» — говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь. При этом Конституционный суд сегодня убежден в недопустимости возвращения такого наказания.