Приведет к жировому гепатозу? В чем главный вред пива

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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И существует ли безопасная доза этого слабоалкогольного напитка?

Самым токсичным веществом в пиве оказался этиловый спирт, а не кобальт и фитоэстроген, как считалось ранее. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Наталья Панина.

По ее словам, распространенное мнение о том, что напиток является слабоалкогольным и, следовательно, можно не ограничивать себя в количестве, — полностью ложное.

«Относительно нетоксичной дозой алкоголя считается 40 граммов этилового спирта для мужчин. В 330 миллилитрах пива крепостью 5% содержится 13,6 граммов этилового спирта. Так что получить токсическую для печени дозу очень легко», — подчеркнула специалист.

Злоупотребление напитком в итоге может привести к серьезным заболеваниям, например, жировому гепатозу или даже циррозу печени. При этом кобальт, который содержится в пиве, негативно влияет на работу сердца.

Также этот алкоголь весьма калорийный — от 25 до 50 килокалорий на 100 миллилитров. Поэтому любители выпить находятся в группе риска и могут толкнуться с развитием ожирения. А обилие дрожжей в пиве чревато возникновением подагры.

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