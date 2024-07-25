Фото, видео: www.globallookpress.com / Evan Vucci - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Президент США впервые за семь дней после своего выхода из гонки прокомментировал свое решение.

Джо Байден, наконец, нарушил молчание. Впервые за семь дней он обратился к нации и попытался объяснить, почему решил сняться с предвыборной гонки. А также, каким видит будущее страны и демократической партии на ближайшие полгода.

Вот только его слова дали политологам новый повод говорить о том, что Байден сейчас совершенно не владеет даже информацией о происходящем в стране. Речь президента США внимательно выслушал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Первую после объявления о самоотводе речь в Байден произносит, не отрывая глаз от телесуфлеров. Хотя выучить содержание послания уже, кажется, успели даже рядовые американцы. Ничего нового: перечисление собственных заслуг, пространные рассуждения о величии Штатов и снова претензии на второй срок. Правда — теперь уже с оговоркой.

«Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки — все это заслуживает второго срока. Но ничто не может помешать спасению нашей демократии. В том числе и личные амбиции. Поэтому я решил, что лучший путь вперед — это передать эстафету новому поколению», — заявил Байден.

Почему этот момент настал только за 107 дней до выборов, широкая публика, вероятно, так и не узнает. Своим заклятым соратникам по демократической партии времени и места для маневра Байден почти не оставил. Все последние месяцы «пока еще президент» твердил, что молодость — вовсе не достоинство, а сам он полон сил и, главное, опыта, чтобы побыть у власти еще один срок.

Правда, преемница Байдена — Камала Харрис — вызвала даже большую оторопь в качестве кандидата у части американского истеблишмента. The Telegraph прямо сравнивает действующего президента США с Леонидом Брежневым и предупреждает, что замена пусть и дряхлого Байдена на Харрис грозит катастрофой. Уж не на развал ли страны намекают?

«Инженер-металлург Брежнев — его кожа опухла от лекарств, слова звучали невнятно — стал олицетворением ржавления „советской машины“. Точно так же Байден стал символом американской энтропии. Брежнев с трудом удерживал советскую империю, кипящую конкурирующими разновидностями социализма. Когда он умер, все неуклонно разваливалось», — пишет The Telegraph.

Байден, вопреки последним слухам, не умер. Но часть важных президентских полномочий уже делегировал Минфину и Госдепу. На этом фоне зазвучали голоса сенаторов с требованием применить 25-ую поправку к конституции. Она позволяет вице-президенту и членам кабмина признать Байдена недееспособным уже сейчас.

«И ответ достаточно простой: автоматически входит вице-президент в эту функцию, и, так сказать, до следующих выборов он будет президентом», — объясняет американский адвокат Аркадий Бух.

Вот только самой Харрис выгоднее, чтобы уходящий босс «сторожил кресло» до января. Вице-президенту требуется время на проведение кампании и уговоры сомневающихся лидеров, например, Барака Обамы.

Бомбить по Байдену и Харрис не устает и Трамп. На многотысячном митинге в Северной Каролине республиканец назвал вице-президента лгуньей и сумасшедшей.

«Теперь у нас есть новая жертва для разгрома: лживая Камала Харрис, самый некомпетентный и ультралевый вице-президент в истории США», — заявил Дональд Трамп.

Несмотря на выход из гонки, уходить с поста досрочно Байден явно не собирается. Остаток полномочий демократ пообещал посвятить решению задач, которые сам он считает глобальными.

«Я подписал один из самых значительных законов, помогающих миллионам ветеранов и их семьям, подвергшимся воздействию токсичных материалов. Важнейший закон о климате за всю историю. За всю историю мира», — сказал Байден.

«Моя жена как-то сказала в свой день рождения: „У меня были заниженные ожидания, и каким-то образом тебе удалось их не оправдать“. Примерно то же самое я думаю и о речи Байдена», — заявил в эфире американского телеканала юрист, писатель Клэй Трэвис.

Возможно, со временем так скажут и о всем президентстве Байдена. По данным опросов, он уже стал один из самых непопулярных лидеров за всю историю США.