В России создали лабораторию для развития безопасного и суверенного ИИ 

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Oliver Berg; 5-tv.ru

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Для этого российские ученые объединились с вузом.

В России откроют высокотехнологичную лабораторию, где самые продвинутые специалисты займутся исследованиями в области искусственного интеллекта. Совместную площадку ученым предоставят Т-Банк и Центральный университет. Ключевая задача — сделать развитие передовых технологий суверенным, а их работу — безопасной и предсказуемой.

К примеру, искусственный интеллект хотят научить хорошим манерам. Как же попасть в лабораторию будущего, и какие принципиально новые подходы там опробуют на практике — в репортаже корреспондента «Известий» Анны Ничуговской.

Мозговой штурм — обязательная часть работы команды. Ученые из научно-исследовательского центра T-Bank AI Research пытаются добиться от чат-бота, чтобы его ответы были правильными и этичными, словно при разговоре с человеком.

«Очень важно, чтобы поведение искусственного интеллекта соответствовало ожиданиям пользователя, это не всегда это так, потому что эти системы учатся на открытых данных из интернета, где много лжи и оскорбительной информации. Развивать сейчас искусственный интеллект без бизнеса практически невозможно», — поясняет Борис Шапошников, исследователь Omut AI, совместной лаборатории T-Bank AI Research и Центрального университета.

Чтобы нейросеть не хамила, не оскорбляла, отвечала на вопросы правильно, ученым и нужно подобрать новые формулы и коды, сделать поведение искусственного интеллекта предсказуемым и подконтрольным человеку.

«Мы можем представить ситуацию, когда мы даем модель ИИ детям в образовательных целях. Но будет странно, если эта модель станет давать детям информацию, которая им не предназначена. Мы понимаем, что есть какие-то ограничения, которым модель должна соответствовать», — добавляет Даниил Гаврилов, руководитель Omut AI, совместной лаборатории T-Bank AI Research и Центрального университета.

Чтобы проводить такие фундаментальные исследования искусственного интеллекта ученые из научно-исследовательского центра T-Bank AI Research вместе с Центральным университетом создали совместную лабораторию Omut AI. Здесь совершать свои научные открытия смогут и студенты.

«Область искусственного интеллекта развивается. Для этого нужны колоссальные объемы данных. У любого ученого, который работает в лаборатории, таких данных просто нет. Но эти данные есть у бизнеса, есть у компаний, которые развивают социальные сети, есть у банков, которые работают с миллионами клиентов», — подчеркивает Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета.

Тем, кто захочет стать частью команды, придется пройти тестовое задание и собеседование. Выберут лучших. В лаборатории уже работают студенты из других вузов. Ян учится на 4 курсе, совмещает и учебу, и работу. Раньше сам создавал нейросети.

«Больше всего мне понравилось именно исследовать и открывать что-то новое переизобретать как-то по-новому, с другой стороны смотреть на все. И поэтому, мне кажется, я останусь в исследованиях», — говорит студент 4 курса Ян Максимов, стажер-исследователь T-Bank AI Research.

Лаборатория, созданная T-Bank AI Research и Центральным университетом, будет изучать модели искусственного интеллекта, которые работают не только с текстом, но еще и со звуком и изображением. Результатами всех исследований станут научные статьи. Главная задача — поделиться открытиями со всем научным миром.