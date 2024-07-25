На Пятом канале акция «День добрых дел» для тройняшек Камиллы, Амелии и Вероники

Фото, видео: 5-tv.ru

У малышек серьезная задержка психоречевого развития.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

«День Добрых Дел» на Пятом канале! И сегодня помощь нужна сразу трем маленьким девочкам.

У тройняшек Камиллы, Амелии и Вероники серьезная задержка психоречевого развития. Они уже прошли несколько курсов реабилитации, но все старания могут пойти насмарку, если не продолжить восстановление.

На новый курс нужен 1 миллион 600 тысяч рублей. Помочь сестрам можете вы — зрители Пятого канала. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 46-40. Или отсканируйте QR-код, он будет на экране в течение всего сюжета.

Беременность мамы проходила очень тяжело. На пятом месяце, чтобы спасти ее и детей, пришлось сделать экстренное кесарево сечение.

«Первая у меня родилась Амелия – 800 граммов, вторая родилась у меня Камилла – 900 граммов, третья родилась Вероника весом 720 граммов. По росту они родились 33–34 сантиметров», – рассказывает Гузель Бурханова, мама тройняшек.

Малышек сразу забрали в реанимацию, подключили к ИВЛ. Амелия перенесла операцию на сердце, а Камилла еще и на кишечнике. Девочки лежали в перинатальных центрах в разных городах. Родители разрывались между Сургутом и Нижневартовском. Собрать всю семью удалось только через девять месяцев.

Больше всего пострадала Камилла. Врачи не верили, что ребенок выживет, предлагали оставить малышку в хосписе. Но родители не сдавались, делали все, чтобы выходить всех дочерей. Сестренки не умели ходить, не интересовались игрушками, не улыбались. Помогла реабилитация.

Сейчас Амелия учится кататься на самокате, Вероника на велосипеде, а Камилла начала ходить без опоры. Больше всего тройняшкам нравится строить замки из песка. Это не просто игра, песочная терапия – один из способов справиться с задержкой развития.

Каждый день у малышек расписан по минутам – массаж, ЛФК, ингаляции. Маме нужно успеть уделить внимание каждой.

Но занятий дома недостаточно. У девочек нарушена походка – остается напряжение в мышцах, они словно порхают на носочках. А первые слова пока произнесла только старшая, Амелия.

Все старания родителей могут быть напрасны, если реабилитацию не продолжить.

«Это грозит как раз огромными неприятностями на протяжении всей дальнейшей их жизни до глубокой старости. Они не смогут социализироваться, они не смогут полноценно жить, они не смогут получить образование. Их физическая активность будет ограничена, это страшные последствия», – объясняет вице-президент Благотворительного фонда «Линия жизни» Андрей Карпенко.

Девочкам нужно заниматься на специальных тренажерах, получить помощь дефектолога, логопеда и других специалистов. Благодаря реабилитации тройняшки смогут догнать своих сверстников в развитии. Но на это нужно 1 600 000 рублей.

Таких денег у семьи нет – мама круглосуточно с дочками, а папа работает слесарем. Вся их надежда на помощь неравнодушных людей.

Мы с вами, все вместе, можем помочь реабилитации этих обаятельных девочек и подарить им счастливое и здоровое будущее.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Амелии, Камилле и Веронике обратившись напрямую в благотворительный фонд.