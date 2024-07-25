«Позор для США»: Трамп оценил выступление «жуликоватого» Байдена
Трамп назвал позором речь Байдена после выхода из предвыборной гонки
Фото: Reuters / Marco Bello
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Кандидат в президенты США признался — он ничего не понял из десятиминутной речи действующего главы государства.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал действующего главу государства Джо Байдена и свою потенциальную соперницу на выборах Камалу Харрис позором для страны. Такое заявление он сделал после десятиминутного обращения Байдена к нации.
«Жуликоватый Байден и лживая Камала Харрис являются большим позором для США. Такого еще никогда не было», — написал Трамп в социальной сети.
А спустя три минуты добавил еще одну фразу.
«Речь Джо Байдена в Овальном кабинете была едва понятна и очень плоха!» — отметил он.
К слову, о выходе из предвыборной гонки Байден сообщил 21 июля на своей официальной страничке в социальной сети X. При этом тогда он пообещал, что продолжит исполнять обязанности президента до окончания своего текущего срока. После непродолжительной пропажи из поля зрения Байден выступил с речью.
Обращаясь к гражданам, он объяснил причины, почему решил не переизбираться на второй срок и передать эстафету «новому поколению» в лице вице-президента Харрис. Он отметил, что заслуживает второго срока, но от личных амбиций приходится отказываться ради сохранения демократии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему политическая карьера Камалы Харрис обречена на провал.