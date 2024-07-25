Пошел на уступки: Байден раскрыл, почему отказался от второго срока

Фото: Reuters / Erin Schaff

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Американский лидер принял волевое решение ради лучшего будущего страны.

Президент США Джо Байден считает, что заслужил второго президентского срока, однако ему пришлось поступиться личными амбициями ради блага американской демократии. Об этом он сообщил в рамках спецобращения к нации.

Байден отметил, что сейчас надо дать дорогу молодым. При этом необходимо обеспечить единство демократической партии. Ни о какой отставке и речи не было. Он продолжит исполнять обязанности президента США, в том числе для того, как отметил политик, чтобы прекратить боевые действия в Газе.

«Считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока, однако ничто не должно встать на пути спасения нашей демократии, включая наши собственные амбиции», — сказал Байден.

К слову, о выходе из предвыборной гонки Байден сообщил 21 июля на своей официальной страничке в социальной сети X. При этом тогда он пообещал, что продолжит исполнять обязанности президента до окончания своего текушего срока. После этого в США забили тревогу и предположили — действующий президент может быть мертв.

Ведущий Fox News Брет Байер в эфире телеканала потребовал доказательств того, что президент жив. Его возмутило отсутствие официального обращения Байдена о выходе из предвыборной гонки, ведь сообщение об этом было опубликовано в социальной сети. И вполне могло быть написано не им самим.

Все слухи Байден развеял спустя два дня после заявления. Журналистам удалось заснять Байдена в аэропорту. Он поднимался по трапу самолета и намеревался лететь в Вашингтон. Пока он шел, у него поинтересовались его самочувствием. Байден показал палец вверх, имея ввиду, что с ним все в порядке. Затем он поднялся по трапу в самолет. Примечательно, что ни разу не споткнувшись.