Су-34 бомбят пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как Су-34 ударили по пункту временной дислокации ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Экипажи Су-34 ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков наносили удар с помощью неуправляемых авибомб ФАБ — 500 с универсальным модулем планирования и коррекции. УМПК позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

После сброса боеприпасов разведке лишь остается подтвердить успешное поражение цели, а экипаж, услышав это, благополучно разворачивается и возвращается на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.