Все еще в антирейтинге? Игорь Петренко погасил часть долга по алиментам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Актер хоть и перевел бывшей семье немалую сумму, но по-прежнему возглавляет список звезд-должников.

Актер Игорь Петренко погасил часть долга по алиментам. Информация об этом появилась на сайте Федеральной службы судебных приставов. Если еще месяц назад долг составлял 8 миллионов 393 тысячи рублей, то теперь 7 миллионов 797 тысяч рублей. Таким образом, знаменитость выплатил почти 600 тысяч рублей.

Алименты актер платит двум сыновьям от коллеги Екатерины Климовой. С ней он в браке прожил десять лет, столько же лет назад они развелись. А в 2015 году они оформили нотариальное соглашение, согласно которому зафиксировали размер алиментов. Как отметило издание KP.RU, актер обязался выплачивать в месяц полмиллиона рублей. Но уже этой осенью старшему сыну Климовой и Петренко Матвею исполнится 18 лет, и тогда размер алиментов снизится на 50%. Еще полтора года актеру нужно будет платить алименты на младшего сына Корнея.

Несмотря на согласие выплачивать деньги на содержание детей, Петренко все же стал задерживать алименты, в частности после того, как у актера в новой семье родилось трое детей. Это и было его аргументом в суде при подаче заявления на снижение алиментов. Но суд иск не удовлетворил.

Теперь Петренко осталось выплатить почти восемь миллионов рублей. Кстати, выезд за границу ему закрыт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько алиментов футболист Павел Мамаев выплачивает Алане.