Путин подписал закон об отсрочке от призыва сотрудников прокуратуры и СК

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Федеральный закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который распространит отсрочку от призыва на военную службу на работающих в Следственном комитете (СК) или прокуратуре. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки будут внесены в закон № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе». Вступят они в силу 1 сентября текущего года.

Таким образом, отсрочка от призыва на службу в Вооруженные силы РФ будет предоставлять тем, кто после окончания образовательных организаций высшего образования указанных органов, организаций и учреждений поступил на службу. Также учитываться будет наличие высшего образования и специальных званий. Отсрочка будет действовать на время службы в СК и прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.