Стали известны подробности о подозреваемом в подрыве автомобиля в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На данный момент квартира предполагаемого преступника опечатана, а его готовят к возможной экстрадиции из Турции, где-тот был задержан.

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве мужчина регулярно общался с западными украинцами и поляками. Он также на постоянной основе посещал католическую церковь на Малой Грузинской улице. Об сообщил источник 5-tv.ru.

Стало известно, что подозреваемый — 25-летний уроженец Урюпинска. В свое время одержал победу в одной из экономических Олимпиад, что позволило ему поступить в Высшую школу экономики (ВШЭ). Личность подрывника была установлена с помощью камер видеонаблюдения и системы распознавания лиц.

Подозреваемый совершал частые поездки в Грузию, Ташкент и Армению в последние два года. Правоохранительные органы теперь устанавливают, где и когда его завербовали, а также какие задачи ему поручили выполнить.

Ранее мужчину задержали в Турции. Известно, что правоохранители опечатали его квартиру.

Взрыв машины Toyota Land Cruiser произошел на парковке возле жилого дома на севере Москвы утром 24 июля. В результате у мужчины оторвало конечности. Также пострадала женщина, ее госпитализировали с рваными ранами лица. Позднее выяснилось, что в авто находились, предположительно, сотрудник Минобороны РФ и его жена.

Следствие рассматривает несколько версий подрыва внедорожника. Одна из них — покушение. Оно может быть связано со служебной деятельностью владельца машины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились кадры первых минут после подрыва машины на севере Москвы.