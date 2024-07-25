«Это чудо»: в Газе ребенок родился после смерти матери от авиаудара

В Секторе Газа родился ребенок после смерти его матери от авиаудара

Фото: www.globallookpress.com / Hadi Daoud

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Из-за произошедшего взрыва беременную девушку отбросило на несколько этажей вниз. Малыш в утробе выжил.

В одной из больниц Сектора Газа врачи помогли появиться на свет ребенку, мать которого погибла от авиаудара в собственном доме. Об этом сообщает Reuters.

Беременная Олу Аль-Курд была на девятом месяце беременности, когда из-за взрыва ее отбросило на несколько этажей вниз. Кроме того, в доме находились ее родственники, которые тоже погибли.

«Это чудо, что ребенок остался жив после того, как она умерла», — рассказал отец погибшей девушки Аднан Аль-Курд.

По его словам, Олу мечтала, чтобы малыш «вернул жизнь» в их дом и возместил потерю ее братьев.

Хирург Халил Аль-Дакран отметил, что врачам приходится ежедневно сталкиваться с большими трудностями в детском отделении, так как в больницах постоянно не хватает нужных медикаментов и расходных материалов. Медицинский персонал опасается, что генератор может остановиться в любую минуту из-за нехватки топлива.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в ООН проигнорировали удар Израиля по беженцам в Газе.