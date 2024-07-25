Жираф-долгожитель: чем был уникален Самсон Ленинградов из Московского зоопарка

Фото: Telegram / Московский зоопарк / Moscowzoo_official

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Москву животное перебралось из Санкт-Петербурга, когда ему было два года.

Недавно умерший жираф-долгожитель Самсон Гамлетович Ленинградов из Московского зоопарка имел хорошие гены. Об этом изданию Газета.ру сообщила методист просветительского отдела Ленинградского зоопарка Наталья Попова.

Самсон Гамлетович Ленинградов с двух лет жил в Московском зоопарке, куда он переехал из Санкт-Петербурга почти. Он достаточно быстро стал символом учреждения, полюбившись не только посетителям разных возрастов, но и сотрудникам.

Не дожив неделю до 31-летия, Самсон умер. Если переводить это на человеческие года, то жирафу было около 100 лет.

«30 лет — это вообще очень здорово. У нас изначально прародители — бабушка с дедушкой — тоже жили 28-29 лет. На тот момент это были рекорды. И мама его 35 с половиной лет — вообще уже перешагнула через все рекорды. Считайте до 31 он две недели он не дожил. Наш ленинградский хорошие гены имел», — отметила она.

Самсон Гамлетович любил внимание. Он почти никогда не уходил в вольер и старался быть на виду, чтобы радовать гостей, которые ходили к нему долгие годы. Для некоторых даже было обрядом — первым делом подойти к жирафу, поздороваться с ним, а уже потом отправлять на прогулку по Зоопарку.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что панда Катюша проверила качество уборки в вольере.