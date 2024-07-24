Песков жестко осудил отказ журналистам из России в освещении Олимпиады в Париже

Фото, видео: Mohammed Badra / ТАСС; 5-tv.ru

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Российских представителей СМИ не допустили к освещению Игр, посчитав их опасными.

Отказ российским журналистам на освещение олимпиады в Париже заслуживает жестокого осуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа, отвечая на вопрос «Известий».

Журналисту «Известий» отказали в получении Шенгенской визы из-за того, что он якобы может стать угрозой внутренней безопасности Франции. Ряду других российских журналистов также было отказано в допуске к освещению Олимпийских игр.

«Можно только жестко осудить отказ журналистам из РФ на освещение олимпиады в Париже», — сказал Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что МОК стоило бы осудить практику отказа в аккредитации СМИ. Это препятствует осуществлению основных требований работы сотрудников средств массовой информации, а также просто незаконно.

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, всего отказ в работе на полях Игр получили не менее 4340 человек. Отказ пришел даже некоторым волонтерам и работникам стадионов, а также членам спортивных делегаций. Причинами такого решения, как заявил Дерманен, выступили угрозы шпионажа и проведение кибератак.

Ранее 5-tv.ru писал, почему журналистам из РФ перекрыли дорогу на Олимпиаду-2024.