«Все пинают ногами»: Роман Емельянов о скандальном концерте Глюк’oZы

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Кто на самом деле виноват в случившемся?

Генеральный директор «Европейской медиагруппы», продюсер, а также создатель и организатор многих крупных музыкальных фестивалей Роман Емельянов встал на защиту певицы Глюк’oZы после ее скандального появления на концерте в Красноярске. Свое мнение он обозначил в беседе с 5-tv.ru.

Емельянов отметил, что сейчас в обществе набирает обороты культура отмены. Он не поддерживает такую тенденцию, однако не отрицает того, что поведение певицы было неподобающим.

Кроме того, продюсер указал на причастность организаторов мероприятия к испорченному празднику.

«Не хотелось бы быть тем, кто пинает упавшего человека. Жители нашей страны всегда отличались тем, что умеют прощать и поддерживать. Когда на площадке работают профессионалы, они следят, в каком состоянии артист выходит на сцену, они контролируют качество выступления, за которое был оплачен гонорар. Все это о профессионализме и не более», — считает Роман.

Емельянов также призвал общественность быть добрее и терпимее к артистам.

Певица Глюк'oZa шокировала публику появлением в нетрезвом состоянии на праздничном концерте в Красноярске 21 июля. Во время выступления знаменитость вела себя неадекватно и трогала себя за интимное место, что возмутило зрителей и звездных коллег.

Спустя несколько дней она объяснилась за свое поведение. Певица рассказала, что похоронила любимую бабушку и переживает нападки со стороны бывшего продюсера Максима Фадеева. Из-за тяжелой жизненной ситуации ей пришлось начать пить антидепрессанты, и именно они дали такой эффект.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин заявил о пагубной зависимости Глюк’оZы.