«Вредные вещества»: в чем состоят основные признаки болезней печени

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Сбалансированное питание крайне важно для хорошего функционирования органов.

При обнаружении некоторых симптомов болезни печени необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Об этом URA.RU заявил заведующий терапевтическим отделением Областной больницы Троицка Станислав Корец.

Наличие заболевания печени можно определить по желтушности слизистых оболочек и кожи. Это происходит из-за нарушения оттока желчи.

Заболевание данного органа также сопровождается с ухудшением качества кожи ладоней и ступней — она становится красной, начинает чесаться, а в верхней части тела появляются сосудистые звездочки и пигментные пятна.

«Если нарушается функция печени, в организме начинают накапливаться вредные вещества — токсины. В результате появляются слабость, утомление, снижение аппетита. Выпадение волос, сухость кожи, бледность, горечь во рту, тошнота, рвота — тоже признаки заболевания печени», — отметил Корец.

Функции печени восстанавливаются, но крайне медленно. Для этого процесса крайне важно правильно питаться и не иметь вредных привычек.

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