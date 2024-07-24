В Турции задержали россиянина, подозреваемого в подрыве машины в Москве

Анастасия Бурмистрова 384 0
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; МВД Турции; 5-tv.ru

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После совершения преступления он покинул Россию.

В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины военного на севере Москвы. Об этом этом сообщили в турецком министерстве внутренних дел (МВД).

Взрыв машины Toyota Land Cruiser произошел на парковке возле жилого дома на севере Москвы утром 24 июля. 5-tv.ru публиковал кадры первых минут. В результате у мужчины оторвало конечности. Также пострадала женщина, ее госпитализировали с рваными ранами лица. Позднее выяснилось, что в авто, предварительно, находились военнослужащий и его жена.

Подозреваемый в подрыве машины, как сообщал источник, прибыл к месту преступления на такси. Затем он покинул Россию, вылетев в Турцию. Эту информацию подтвердили и в турецком МВД, уточнив, что мужчина прилетел в Турцию на рейсе Москва — Бодрум. Он смог пересечь границу, поскольку информации о нем в базах Интерпола не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто мог подорвать внедорожник военного на севере Москвы.

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