В Турции задержали россиянина, подозреваемого в подрыве машины в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; МВД Турции; 5-tv.ru

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После совершения преступления он покинул Россию.

В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины военного на севере Москвы. Об этом этом сообщили в турецком министерстве внутренних дел (МВД).

RUSYA’DA BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYEN TERÖRİST BODRUM’DA YAKALANDI❗️



Bugün saat 10.30’da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, «Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı… pic.twitter.com/2u277bK0UP — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2024

Взрыв машины Toyota Land Cruiser произошел на парковке возле жилого дома на севере Москвы утром 24 июля. 5-tv.ru публиковал кадры первых минут. В результате у мужчины оторвало конечности. Также пострадала женщина, ее госпитализировали с рваными ранами лица. Позднее выяснилось, что в авто, предварительно, находились военнослужащий и его жена.

Подозреваемый в подрыве машины, как сообщал источник, прибыл к месту преступления на такси. Затем он покинул Россию, вылетев в Турцию. Эту информацию подтвердили и в турецком МВД, уточнив, что мужчина прилетел в Турцию на рейсе Москва — Бодрум. Он смог пересечь границу, поскольку информации о нем в базах Интерпола не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто мог подорвать внедорожник военного на севере Москвы.