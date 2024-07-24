Российский истребитель подняли в воздух из-за трех британских самолетов

Су-27 подняли в воздух из-за трех британских самолетов у границы России

Фото: © РИА Новости / Виталий Невар

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Нарушения государственной границы допущено не было.

Российский истребитель Су-27 подняли в воздух над Черным морем из-за трех британских военных самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По информации российского оборонного ведомства, 24 июля у государственной границы России над акваторией Черного моря были замечены приближающиеся воздушные цели.

«В целях недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — отметили в Минобороны.

Экипажу российского истребителя удалось установить, что движущиеся к границе вражеские цели — это стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» британской армии.

Как только к английским военным самолетам приблизился Су-27, они сменили направление и улетели в другую сторону. Российский истребитель успешно вернулся на аэродром базирования, нарушения границы России допущено не было.

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