«Я не уйду»: почему Джо Байден не сдержал свое последнее обещание американцам

Фото, видео: Reuters / Ken Cedeno; Личный архив Владимира Можегова; 5-tv.ru

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На днях 46-й президент США вышел из предвыборной гонки «по переписке». Сегодня же он обратился к нации с речью лично. Об отставке, которую все ждали, и слова пока не прозвучало. Но и текущий срок еще не заканчивается.

Президент США Джо Байден после странного обезличенного заявления о выходе из предвыборной гонки и даже слухов о его смерти наконец-то лично обратился к американцам. Правда, речь его транслировалась из Овального кабинета и вполне возможно, что даже не в прямом эфире.

Обратиться к нации Байден решил в онлайн формате. Наверное, потому что переболел коронавирусом.

Тем нее менее, о своих планах он рассказал весьма понятно. Президент Штатов не собирается баллотироваться на второй срок, но свой текущий доработает. К такому решению его привела любовь к родной стране. Байден считает, что нужно дать дорогу молодым, и во имя демократии забыть о личных амбициях.

«Считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока, однако ничто не должно встать на пути спасения нашей демократии, включая наши собственные амбиции», — сказал Байден.

Все же точно не всех речь Байдена удовлетворила, ведь многие уже давно требуют отставки президента. А после его выхода из борьбы за президентское кресло эта тенденция только усилилась. Подливали масла в огонь его многочисленные политические неудачи состояние здоровья.

«Если Джо Байден не способен баллотироваться в президенты, он не способен и исполнять обязанности президента. Он должен немедленно уйти в отставку», — отмечал спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон.

Кроме того, по результатам опроса американского социологического портала, около 70% жители США желали отставки Байдена. И почти 90% американцев одобрили решение лидера выйти их предвыборной гонки.

Бредил наяву

Больше всего вопросов у общественности вызывало состояние здоровья Джо Байдена. И это беспокойство связано вовсе не с коронавирусной инфекцией, о которой стало известно недавно. Хотя и это заболевание помешало американскому президенту отправиться в некоторые поездки и выполнять свои обязанности.

Самое больше опасение вызывает поведение Байдена. Его постоянные оговорки и странные действия не только смешат публику, но и зачастую пугают. У политика нередко наблюдаются провалы в памяти, которые вдобавок сопровождаются замедлением речи.

В своих высказываниях Байден с легкостью мог перепутать Украину с Ираном или обвинить Владимира Путина во вторжении в Россию. Кроме того, в кадр камер нередко попадало то, что он общается с пустотой, путает людей или оступается на ровном месте.

Одна из последних оговорок экс-президента превзошла все его конфузы. Во время выступления перед лидерами НАТО в рамках проходящего саммита альянса в Вашингтоне Байден назвал президентом Украины Владимира Путина.

«А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», — сказал он, представляя президента* Украины Владимира Зеленского.

А в январе этого года Байден сделал оговорочку «по Фрейду». Он назвал Дональда Трампа «действующим» американским лидером. Это произошло на ужине демократической партии в Южной Каролине.

Неадекватное поведение пожилого политика вызывало беспокойство даже у его помощников. Особенно их испугало желание Байдена участвовать в дебатах с Трампом. Они переживали из-за того, что американский лидер может «ляпнуть» в очередной раз что-то не то.

Постоянные казусы главы Белого дома не могли остаться без комментариев со стороны различных деятелей. Например, глава SpaceX и Tesla Илон Маск однажды иронично отреагировал на его поведение. По его словам, Байдена нужно проверить контрольными вопросами перед применением ядерного оружия.

«Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы, например, в какой стране большие пирамиды и сфинкс», — пошутил бизнесмен в своем блоге.

В комментариях к публикации пользователи Сети поддерживали шуточный призыв предпринимателя. Некоторые и вовсе предложили не мучить лидера США сложными вопросами и лучше спросить, в какой стране находится статуя Свободы.

В общем, после всех выходок отставка Байдена была неизбежна. Правда, по мнению общественности, это стоило сделать еще раньше.

В одном из прямых эфиров на YouTube-канале журналист Рич Лаури заявил, что Байден должен был покинуть президентское кресло в тот же день, когда отказался от участия в предвыборной гонке, согласно 25-й поправке американской конституции.

«Вы можете себе представить такую болезнь, при которой кандидатом в президенты быть невозможно, а для продолжения работы на президентской должности когнитивных функций и выдержки еще хватает?» — говорил он.

Ломать — не строить

Не только здоровье и поведение Байдена вызывали недовольство у граждан. К концу президентского срока политика стало очевидно, что Штаты теряют свои лидерские позиции на мировой арене, и администрация президента во главе с Байденом явно приложила к этому свою руку, совершив многочисленные политические ошибки.

Так, одним из ярких примеров беспомощности американской власти стала «выходка властей Нигера». Правительство этой страны пригрозило США прекращением военного сотрудничества, когда Штаты обвинили их в ведении переговоров о продаже урана Тегерану.

Кроме того, непродуманная политика президента США в финансовой сфере привела к росту инфляции до значений, с которыми он сам сталкивался еще когда был самым молодым сенатором Америки, в 1980 году.

Также пока еще действующий президент свел на нет все достижения своего предшественника Дональда Трампа в вопросе притока в страну нелегальных мигрантов. Дело в том, что Трамп приложил немало усилий, чтобы к 2019 году количество мигрантов уменьшилось до миллиона человек, а к 2020 — до 500 тысяч.

А заступивший на пост Байден пустил данный вопрос на самотек. И уже к 2022 году было зафиксировано 2,3 миллиона незаконных пересечений. Такое громадное количество мигрантов создает избыточное давление на социальную систему США.

Стоит отметить и значительное повышение количества совершаемых преступлений. При этом их основная часть была зафиксирована в городах, которые контролировала Демократическая партия.

Это связано как с курсом на уменьшение численности полиции, так и с лояльным отношением к мелким правонарушениям со стороны придерживающихся левых взглядов окружных прокуроров, пользующихся поддержкой администрации Байдена.

Что будет дальше?

Джо Байден сегодня в отставку не подал. Однако до выборов остается еще несколько месяцев, и такого сценария все еще исключать нельзя.

Если порассуждать на эту тему и представить что свой текущий срок Байден все же не доработает, то что же будет дальше? Стоит ли тогда ждать смены политического курса США?

В беседе с 5-tv.ru политолог-американист Владимир Можегов рассказал, что существует несколько вариантов развития событий.

По его мнению, если после досрочного сложения полномочий президента страну возьмет в свои руки Камала Харрис, потенциальный кандидат в президенты, то ничего хорошего ждать не стоит. Эксперт отметил, что сама Харрис ничего из себя не представляет, и за ней стоит бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

«За Харрис, скорее всего, стоит Клинтон. Сама она ничего из себя абсолютно не представляет. Это, в общем, пустое место, девушка без харизмы, без знаний. И вообще, как писала пресса, когда она еще была в центре внимания относительном, что ее речь — это словесный салат, и она сама, кажется, не понимает, что она говорит. То есть человек вообще с ветром в голове.

В общем, ничего хорошего нас не ждет при Харрис, тем более, если за ней будет стоять Клинтон сумасшедшая. То есть Камала — просто дура, а Клинтон еще и злобная такая ведьма, так что вот примерно такие перспективы нас ожидают. То есть перспективы бесперспективные», — считает Можегов.

Политолог уверен, что позитивных изменений стоит ждать только в том случае, если победу одержит кандидат в президенты Дональд Трамп.

Стоит также понимать, что на данный момент Соединенные Штаты находятся в состоянии «перманентной гражданской войны», и в случае победы любого кандидата в стране будет напряжение, отмечает эксперт.

«Просто так США эти выборы не переживут — кто бы не победил. Значит, это будет знаком к гражданскому неповиновению половины штатов, потому что страна расколота, фактически, пополам. Нас ждет тот или иной вариант хаоса, конечно, в Америке», — уверен он.

Специалист отметил, что после победы одного из кандидатов стоит ждать разных подходов к ведению экономической и военной политики. Демократы, например, будут продолжать вмешиваться в военные конфликты и вести себя агрессивно.

«Демократы настроены на войну до последнего европейца. Вот и войну с Китаем может быть до последнего американца тоже нельзя исключать, потому что это глобалисты, у них нет Родины», — говорит эксперт.

В то время как Дональд Трамп выражает интересы людей, которые любят и ценят свою Родину, готовы ее сохранять и совсем не настроены воевать.

По мнению политолога, именно Трамп будет делать все, чтобы закончить войну на Украине, а также именно с его приходом к власти будет взят ориентир на внутренние преобразования в Соединенных Штатах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какой страшный шаг способна пойти Камала Харрис.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.