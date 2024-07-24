Активы владельца водки Stolichnaya перешли в доход государства

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Бизнес Шефлера признали «экстремистским объединением», его также обвинили в финансировании ВСУ.

Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, изъяв активы водочных брендов Moskovskaya и Stolichnaya Юрия Шефлера. Об этом сообщается в постановлении суда.

«Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил административное исковое заявление заместителя Генерального Прокурора РФ к Шефлеру Юрию Викторовичу и подконтрольным ему компаниям и обратил в доход РФ активы Юрия Шефлера на территории РФ», — уточняется в сообщении на официальном сайте суда.

Ранее Генпрокуратура требовала признать иностранные компании Шефлера Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group экстремистским объединением за финансирование украинской армии. Это требование суд также удовлетворил.

Компании Шефлера работали больше на зарубежный рынок, чем на российский. В частности, на Латвию, Люксембург и Нидерланды. В России продукция бизнесмена продавалась лишь в отдельных регионах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении имущества группы «Макфа» в доход государства.

Иск к АО «Макфа» и более чем 40 юридических и физических лиц был подан в конце марта. Предварительное судебное заседание по делу прошло 9 апреля в закрытом режиме. Среди ответчиков — Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревич, компании «Смак», «Первый хлебокомбинат» и «Арком».