Краснов назвал эффективным взаимодействие правоохранительных органов РФ и Турции

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Игорь Краснов встретился с Генеральным прокурором при Верховном апелляционном суде Турецкой Республики Мухсином Шентюрком.

Между правоохранителями России и Турции налажены эффективные рабочие отношения — об этом сегодня заявил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече со своим турецким коллегой. Республика активно выдает лиц, разыскиваемых нашей стороной.

Глава надзорного ведомства отметил единство подходов двух стран к противодействию распространения террористических, экстремистских идеологий, в том числе совершаемых с использованием компьютерных технологий.

«В рамках развития тона, который задали главы наших государств между правоохранительными органам России и Турции, налажены эффективные рабочие отношения. Во многом благодаря личным контактам на высоком уровне, из Турции начали активно выдавать лиц разыскиваемых по запросам правоохранительных органов России. Мы полностью разделяет такой деполитизированный подход, который подчеркивает нашу приверженность соблюдению принципов неотвратимости наказания для преступников. Уверен, что в дальнейшем получат развитие и другие важные направления нашего с вами взаимодействия», — сказал Краснов.