Фото, видео: Сысоев Григорий / ТАСС; 5-tv.ru

Российские строители на новых территориях тоже совершают подвиг и демонстрируют мощь государства.

В Кремле сегодня говорили о развитии новых регионов. Большое внимание там уделяют развитию социальной инфраструктуры. Один за другим в Донбассе и Новороссии после реконструкции открыли социальные объекты. Среди них: больница, роддом, молодежный центр. По видеосвязи в церемонии принимал участие Владимир Путин. О развитии новых регионов подробнее расскажет корреспондент "Известий" Валентин Трушнин.

На связи — новые регионы России. Это уже сложившийся формат — Владимир Путин открывает социальные объекты, общаясь с теми, кто их построил, и с теми, кто принимает и будет эксплуатировать в дальнейшем.

«Уже к 2030 году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях должны достичь общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей. В этой работе участвуют не только федеральные ведомства, но и 26 госкомпаний, а также 82 субъекта федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами. Фактически вся страна, волонтерские и другие организации поддерживают», — подчеркнул Путин.

В Херсонской области открывается участок автодороги Новотроицкое — Чаплинка. Прежняя дорога была разбита не боевыми действиями — временем. Ее не ремонтировали десятилетиями. Теперь здесь гладкий асфальт, ходят школьные и рейсовые автобусы. Протяженность — 71 километр. Это часть сухопутного пути в Крым, который имеет стратегическое значение для жизни полуострова, поэтому участок ремонтировали, не перекрывая движение.

«Невозможно было ни проехать, ни пройти. Ездили по полям, здесь ничего не делалось со времен СССР», — рассказал один из строителей.

«Пять мостов, путепроводов восстановлены и построены. Для конкретного региона, мне кажется, это хороший вклад в восстановление территории», — отметил президент.

Луганская народная республика, город Краснодон — здесь завершился капитальный ремонт роддома. Ремонтировали не только фасад и помещения, пришлось переделать буквально все, чтобы провести новые коммуникации современного оборудования. Такого здесь не было никогда. Четыре операционные, три отдельных родильных зала, 90 коек — кстати, этот медицинский термин немного устарел — вместо коек тут многофункциональные кровати с отдельной подачей кислорода и другими жизненно важными системами.

«Наш коллектив сохранился с 2014 года, когда Краснодон был отрезан, медицинская помощь оказывалась женщинам в подвале лечебного учреждения», — рассказала глава минздрава ЛНР Наталья Пащенко.

«А когда будут пациенты первые?» — полюбопытствовал Путин.

«Пациентов мы планируем уже в понедельник, госпитализация первая. Ну а роженицы, естественно, это процесс неконтролируемый. Как только появится первая женщина, которая будет готова рожать», — заявила Пащенко.

«Под вашим руководством все будет под контролем», — улыбнулся президент.

В Мариуполе открывается сразу два объекта — больница интенсивного лечения, на базе которой начинает работу первый в республике сосудистый центр.

«Обслуживаться будут порядка 500 тысяч человек, это очень серьезно и очень значимо. Ну и опять же, это очередная демонстрация того, что значит — вернулась Россия», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

А подростки со всей Донецкой народной республики смогут теперь поступить в Мариупольский филиал Нахимовского военно-морского училища.

«Очень хороший объект, очень достойный, в самом красивом месте Мариуполя. Я с вами когда согласовывал парк, помните, вы смотрели внимательно, это место выбрано было. И сегодня оно является просто украшением Мариуполя», — заявил зампред правительства России Марат Хуснуллин.

«Мариуполь — морской город, поэтому естественно, что там появилось Нахимовское училище. Там еще в двух корпусах работы продолжаются, как вы оцениваете перспективы завершения?» — спросил Путин.

Молодые моряки заверили, что все работы в настоящее время завершены, а корпуса построены. Путин пожелал успеха морякам и их воспитанникам.

«Маяк» — так называется молодежный образовательный центр в Запорожской области. Учебные и жилые корпуса, собственный пляж — первая очередь возведена прямо на берегу Азовского моря в Бердянске.

«Вообще русский мир, который сегодня является витриной для всего мира. Что такое Россия? За 35 лет на новых территориях ничего подобного не строилось, у нас эксплуатировалась только советская система. Советское наследие, все приходило в упадок и ветшало», — заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Образовательный центр, который поможет молодым людям со всего региона выстраивать работу, связанную с вхождением в образовательное пространство России. Чтобы они почувствовали себя полноценными гражданами нашей великой страны», — подчеркнул Путин.

Всего с 2022 года в новых регионах построены и отреставрированы более 11 тысяч самых разных объектов. В том числе 2140 домов, 321 объект образования и здравоохранения, культуры, спорта, отремонтировано больше трех тысяч километров дорог.

Российские строители на новых территориях тоже совершают подвиг и демонстрируют мощь государства. Это, пожалуй, самая наглядная часть нашей мягкой силы — там, куда возвращается Россия, — очень быстро появляются новые дороги, больницы, школы. И темпы, с которыми возводятся все эти объекты, поражают весь мир и делают бессмысленными заявления западной пропаганды о том, что экономика России уже почти уничтожена санкциями.