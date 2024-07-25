Шольц заявил о намерении переизбраться на пост канцлера Германии

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Achille Abboud; 5-tv.ru

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У 65-летнего политика уже поинтересовались, не пойдет ли он по пути Байдена?

Олаф Шольц будет переизбираться в следующем году. Об этом канцлер Германии заявил на пресс-конференции в Бундестаге, отметив, что социал-демократическая партия намерена победить в федеральных выборах.

65-летнему политику задали неприятный, но очевидный вопрос — не хочет ли он последовать примеру Байдена и не баллотироваться на пост канцлера.

«Спасибо за такой милый и дружелюбный вопрос. СДПГ — очень единая партия. Мы едины в том, чтобы вступить в гонку перед следующими выборами в Бундестаг. И да, я буду снова выдвигаться на пост канцлера», — ответил Шольц.

Также Шольц решил немного поднять свой рейтинг и назвал абсурдной идею об оснащении немецких вооруженных сил ядерным оружием. А также вновь повторил, что Берлин не собирается отправлять солдат на Украину и не будет сбивать российские самолеты или ракеты над ее территорией.