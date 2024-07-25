Новая система «Капюшон» укроет журналистов от украинских дронов

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Обычно на машину ставится три «Капюшона». Каждый работает на разных частотах — то есть может увидеть сразу несколько БПЛА.

Новая разработка российских инженеров может войти во все военные учебники. Вражеские дроны сбиваются с курса, падают, еще в воздухе превращаясь в куски бесполезного железа. Уникальная техника теперь будет защищать не только бойцов, но и военных журналистов. Сразу несколько средств радиоэлектронной борьбы получили «Известия». Корреспондент Александр Федорчак все расскажет.

В больших и громоздких коробках — новая разработка российских военных инженеров. Система РЭБ с довольно оригинальным названием «Капюшон».

«Основной принцип — это создать купол или барьер при атаке FPV-дронов. Для той машины, на которой вы передвигаетесь», — рассказал руководитель исполкома «Народного фронта» в Ростовской области Алексей Мирошниченко.

Крепится она на крышу автомобиля. Как это сделать быстро и легко, показывают волонтеры.

«Есть на магнитах, есть также еще штатное крепление. Можно будет гайки выкрутить и, соответственно, болтами. Она устойчива, на скорости 100-120 километров в час, думаю, не слетит», — подчеркнул волонтер.

Обычно на машину ставится три «Капюшона». Каждый работает на разных частотах. То есть может увидеть сразу несколько БПЛА.

Как это все работает, нам показывает профессиональный оператор БПЛА. Для теста FPV-дрон пришлось запускать прямо в ангаре.

Запускаем его прямо рядом с машиной, на которой уже висят системы РЭБ. Дрон начинает хаотично кружиться. В итоге он врезался и потерял управление.

Теперь эти машины будут защищать автомобили наших военкоров. «Народный фронт» передал «Известиям» пять таких комплектов.

«Как только у нас появилась возможность, мы часть РЭБов, которые у нас есть, решили направить журналистам. Понятно, что наши военные герои, но те кадры, которые мы получаем и вся наша страна видит — благодаря журналистам», — отметил Мирошниченко.

Вскоре этими новыми системами оснастят все редакционные автомобили, на которых наши съемочные группы выезжают в зону специальной военной операции.