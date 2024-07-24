«Это переворот»: Маск согласился, что выход Байдена из гонки не был добровольным

Фото: Reuters / Ken Cedeno

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В США считают, что президента «свергли» как кандидата от Демпартии.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с тем, что выход президента Соединенных Штатов Джо Байдена из предвыборной гонки является настоящим государственным переворотом, нежели добровольным решением.

Такое мнение на странице в соцсети X высказал миллиардер Дэвид Сакс. По его словам, демократы пытаются скрыть, что снятие предвыборной кампании Байдена является политическим ударом для США. Члены Демпартии на протяжении уже больше трех лет говорят о фальшивом государственном перевороте, а теперь пытаются отрицать настоящий.

«(Байден. — Прим. ред.) был свергнут как кандидат от Демократической партии 21 июля 2024 года, несмотря на его неоднократные заявления о том, что он не хочет уходить. Это не было добровольным отречением, это был политический удар, за которым стояла (член палаты правления США. — Прим. ред.) Нэнси Пелоси. На мой взгляд, это переворот», — написал Сакс.

В комментариях под этим постом Илон Маск опубликовал эмодзи «100».

Выход Джо Байдена из гонки и выдвижение кандидатуры Камалы Харрис

В воскресенье, 21 июля, Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Он намерен доработать свой действующий срок до конца. При этом Байден поддержал выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента США от Демпартии. Он призвал демократов объединиться, чтобы не дать его бывшему оппоненту Дональду Трампу занять кресло в Белом доме.

Спустя несколько часов после этих слов Харрис подала уведомление о выдвижении своей кандидатуры в Федеральную избирательную комиссию Штатов. Сама политик заявила, что намерена выиграть номинацию от Демпартии. Она также поблагодарила Байдена за выраженную ей поддержку. Предвыборный штаб Джо Байдена стал называться «Харрис в президенты».

Как уже прежде писал 5-tv.ru, теперь в рамках президентской гонки демократам придется преодолеть разрыв между Харрис и Трампом. Для этого было объявлено об инвестировании 15 миллионов долларов в предвыборную кампанию в семи штатах.

Харрис, вероятно, 19 августа будет объявлена кандидатом в президенты от Демпартии на выборах 5 ноября 2024 года. За оставшееся время ей придется сделать все возможное, чтобы не потерять избирателей. Самым верным способом победить Трампа для Харрис будет следование предвыборной программе своего предшественника, так как к ней у избирателей претензий не было, в отличие от возраста и физического состояния кандидата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, отправят ли Байдена в отставку до конца срока. Республиканцы после отказа президента от участия в выборах начали требовать его досрочного ухода с поста, обвиняя в недееспособности.