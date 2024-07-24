В Роструде объяснили, обязаны ли сотрудники приходить на работу заранее

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Некоторые работодатели обязывают сотрудников находиться на месте за десять минут до начала трудового дня.

Незаконно требовать от сотрудника приходить на работу за десять минут до ее начала и еще на такое же время задерживать. Такое заявление сделали в Роструде, с разъяснениями ведомства ознакомился 5-tv.ru.

В Роструде объяснили, что подготовка к выполнению трудовых обязанностей включается в рабочее время. Если сотрудник задерживается по своей инициативе, то это не считается сверхурочным трудом. При этом работодатель не оплачивает переработку подчиненного.

В мае сообщалось, что в России выросло в полтора раза число вакансий со сверхурочной работой с начала 2024 года. Тогда таких предложений было порядка 45 тысяч. Чаще всего сверхурочную работу предлагали водителям, грузчикам, инженерам-технологам, проектировщикам, а также специалистам, которые трудятся удаленно.

По мнению экспертов, работодатели таким образом борются с дефицитом кадров. При этом следует подчеркнуть, что отказ от сверхурочного труда не нарушает трудовую дисциплину. Что же касается оплаты, то в первые два часа переработки сотрудники должны получать в полтора раза больше, а за последующие часы — в двукратном размере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как безболезненно уйти от сверхурочной работы.