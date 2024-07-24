Более 60 домов и 500 банковских отделений: Путин о поддержке новых регионов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Какие еще проекты успели реализовать на этих территориях?

Российский лидер Владимир Путин напомнил о важности развития новых регионов и поручил продолжить интегрировать их в программы национальных мер поддержки.

«Разумеется, необходимо полностью интегрировать задачи восстановления и развития регионов Донбасса и Новороссии в систему обновленных национальных проектов. Сделать это уже в текущем году», — заявил глава российского государства в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов России.

Он также подчеркнул, что для новых регионов может быть предусмотрена упрощенная процедура доступа к тем или иным инструментам поддержки.

По словам Владимира Путина, на территории новых регионов успели отстроить 62 многоквартирных дома. Восстановить удалось: 321 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также 2 140 многоэтажки. Завершен капитальный ремонт более трех тысяч километров автомобильных дорог.

В новых регионах открыли более 500 банковских отделений и офисов, которые крайне важны как для граждан, так и для экономики в целом.

Глава России отметил, что для поддержки экономического развития в новых регионах созданы специальные программы льготного кредитования и даже свободные экономические зоны.

Ранее 5-tv.ru приводил главные поручения Владимира Путина по итогам ПМЭФ-2024.