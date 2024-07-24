Сергей Собянин назвал даты празднования Дня города в Москве

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

По словам мэра, праздничные площадки будут работать во всех округах столицы.

Москва отметит День города во вторые выходные осени — 7 и 8 сентября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В этом году Москва отмечает свой 877-й день рождения, напомнил градоначальник столицы.

«В программе — концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль „Добрая Москва“. Мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах», — написал Сергей Собянин.

По словам мэра, праздничные площадки будут работать во всех округах столицы. В числе площадок, где пройдут праздничные мероприятия, — аллея Космонавтов, Измайловский парк, парк «Печатники», детский ландшафтный парк в Южном Бутово, Центральная площадь в Зеленограде и многие другие.