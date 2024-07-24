Прошла встреча Генпрокуроров РФ и Киргизии Игоря Краснова и Максата Асаналиева

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Обмен опытом имеет огромное значение для выстраивания доверия между странами.

Обмен опытом с коллегами из Киргизии демонстрирует высокий уровень доверия между ведомствами стран. Об этом Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил в рамках встречи с представителем надзорного ведомства Киргизии Максатом Асаналиевым.

Такое взаимодействие происходит совсем недавно, но уже успел дать хороший результат.

«Недавно в Москве состоялся обмен опытом по такой специфической теме, как обеспечение собственной безопасности прокурорских работников, что демонстрирует высокий уровень доверия между ведомствами», — отметил Генпрокурор РФ.

Игорь Краснов также пригласил Генпрокурора Киргизии Асаналиева на IX Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года. Мероприятие посвятят вопросу защиты прав предпринимателей. Краснов также выступит на форуме.

Игорь Краснов отметил, что такой опыт будет полезен двум сторонам: для РФ присутствие киргизских коллег повысит статус мероприятия, а они, в свою очередь, смогут перенять полезный опыт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Генпрокурор Краснов возложил венок к монументу воинам Красной армии в Пхеньяне.