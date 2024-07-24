Сына основателя компании Chronopay Павла Врублевского объявили в розыск

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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В каких уголовных делах фигурирует его имя?

Сын основателя компании Chronopay Павла Врублевского объявлен в розыск МВД России. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

Указано, что Петр Врублевский разыскивается по статье УК РФ. Какое именно преступление может быть инкриминировано 19-летнему Петру, не уточняется.

Ранее стало известно, что Петр Врублевский был заочно арестован по обвинению в умышленном уничтожении чужого имущества. Также его имя фигурирует в уголовных делах, возбужденных по фактам поджогов, вымогательств и реализации наркотических средств через Интернет.

Отец Петра более двух лет находится в СИЗО. Основатель международной процессинговой компании обвиняется в крупном интернет-мошенничестве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд в Москве вынес заочный приговор журналисту Михаилу Зыгарю* за фейки о ВС РФ. Ранее в дискредитации армии, а также оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК** Леонид Волков***. На платформе различных шоу YouTube он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

* — признан иностранным агентом на территории России.

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** — признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.