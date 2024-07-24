Скоро легально: в Госдуме рассматривают законопроект о регулировании майнинга

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Кому разрешат заниматься добычей криптовалют?

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о регулировании майнинга, он позволит легализовать добычу криптовалют. Документ способствует снижению рисков нелегальной деятельности, рассказал в беседе с журналистами член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Законопроект способствует снижению рисков нелегальной майнинговой деятельности и связанных с ней правонарушений. Установленные требования и контроли усложняют возможность обхода закона и использования цифровых валют в незаконных операциях», — сказал он.

Чаплин добавил, что регулирование майнинга на законодательном уровне позволить стимулировать развитие отрасли, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. По словам депутата, эксперты выявили, что в 2023 году майнеры в России добыли порядка 54 тысяч биткоинов более чем на 3,5 миллиарда долларов.

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В законопроекте указывается, что Правительство России и Центробанк будут устанавливать требования к деятельности физ- и юрлиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, включая участников майнинг-пула. Минцифры станут контролировать соблюдение установленных требований. Правительство также вправе вводить запрет на майнинг в каких-либо регионах или на их отдельных территориях.

Право осуществлять майнинг в России получат только юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр. При этом россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься добычей криптовалюты, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. Осуществлять майнинг у них будет возможность без включения в реестр.

Кроме того, майнеры будут обязаны предоставлять в уполномоченный кабмином орган данные о полученной в результате майнинга валюте и об адресах-идентификаторах.

Ранее 5-tv.ru писал, что майнинг в России может официально стать видом экономической деятельности. Соответствующую инициативу уже поддержали в Минфире. В частности, майнингу хотят присвоить код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

ОКВЭД — это код деятельности, который должен выбрать ИП или компания при регистрации. От этого зависит необходимость получения лицензии, тариф страховки и получение льгот от государства.