«Быстро меняется»: как спасали Киркорова, «застрявшего» в горах из-за шторма в Сочи

застрявшего в горах в Сочи из-за шторма Киркорова отпоили чаем и увезли в отель

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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В плену стихии певец оказался вместе со съемочной группой.

Короля российской эстрады Филиппа Киркорова, «застрявшего» в горах из-за шторма в Сочи, эвакуировали на одну из баз отдыха и отпоили чаем. Об этом KP.RU рассказала актриса массовки Анастасия.

В плену стихии певец оказался вместе со съемочной группой. Разбушевавшийся дождь буквально смыл площадку.

«За разговорами время пролетело быстро. Благо, в Сочи погода быстро меняется. Стихия как накрыла быстро, также быстро и ушла. Все пили горячий чай, грелись в теплых халатах и куртках. <…> Филиппа Бедросовича забрали его помощники, как дождь прекратился, и увезли в отель», — сказала актриса.

После такого стресса артистам разрешили отдохнуть, и они вернулись в отель в центре Сочи. Сам певец проживает в отеле, расположенном на первой линии неподалеку от морского вокзала. Шикарный двухкомнатный люкс за сутки там стоит примерно 60 тысяч рублей.

Киркоров в своем блоге в соцсетях поблагодарил поклонников за поддержку. Известно, что вместе с партнером по съемкам комиком Денисом Дороховым он останется в Сочи почти на три месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Успенская обратилась к Киркорову после решения суда.