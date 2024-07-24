МОК назвал город, в котором пройдут зимние Олимпийские игры 2034 года

Зимнюю Олимпиаду 2034 года проведут в Солт-Лейк-Сити США

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Последняя Олимпиада в этом месте состоялась в далеком 2002 году.

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) проголосовала за проведение зимней Олимпиады 2034 года в американском городе Солт-Лейк-Сити. Об этом пресс-служба организации сообщила на странице в социальной сети X.

«МОК имеет честь объявить, что зимние Олимпийские игры 2034 года пройдут в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США», — цитирует пресс-служба слова президента МОК Томаса Баха.

Отмечается, что сессия организации в Париже проходит в преддверии летних Олимпийский игр-2024. Так, за город Солт-Лейк-Сити проголосовали 83 человека, шестеро не пожелали видеть это место в качестве олимпийского города, а шестеро оставшихся воздержались от голосования.

Солт-Лейк-Сити уже выступал в качестве города, в котором проходили зимние Олимпийские игры. Это было в 2002 году.

При этом следующая летняя Олимпиада также должна пройти в Соединенных Штатах. Местом проведения для нее МОК выбрал Лос-Анджелес.

Ранее 5-tv.ru писал, что МОК опубликовал имена 15 россиян, которых допустили до Олимпиады в Париже.