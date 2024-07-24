Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские войска занимают более выгодные рубежи в зоне СВО.

Бойцы подразделения «Южной» группировки войск России заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения спецоперации, нанося поражение живой силе и технике армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, российские войска нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское и Красное ДНР. При этом им удалось ликвидировать до 700 украинских боевиков.

Вместе с тем бойцы уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей. ВСУ также потеряли гаубицы: по одной М198, М777 и L-119, а также две FH-70.

Помимо этого, наши войска уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов Украины.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главком ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях в армии Украины.