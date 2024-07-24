Украинский след? Кто мог подорвать внедорожник военного на севере Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В Кремле уже прокомментировали происшествие.

Личность исполнителя подрыва машины российского военного на севере Москвы установлена. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Информацию позднее подтвердили и в Следственном комитете.

Согласно предварительным данным, этот человек действовал по заданию спецслужб Украины. Он заложил взрывчатку под водительское сидение внедорожника офицера, а затем дистанционно подорвал авто. После этого исполнитель скрылся. По информации источника 5-tv.ru, что он уже улетел в Турцию.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что пока рано говорить о причинах подрыва машины. Так он ответил на вопрос, видят ли в Кремле украинский след в этом происшествии.

«Идет следствие, работает следственная группа усиленная. Пока говорить о каких-то предварительных результатах (рано. — Прим. ред.)», — сказал Песков.

В то же время на месте продолжается расследование. Как рассказал источник 5-tv.ru, саперы ФСБ России готовят сейчас к работе робота, который проверит подорванную машину Toyota Land Cruiser. Специалистам предстоит убедиться в том, что к месту взрыва можно допустить следователей и криминалистов. После проведения проверки будет принято решение.

Взрыв машины Toyota Land Cruiser произошел на парковке возле жилого дома на севере Москвы утром 24 июля. 5-tv.ru публиковал кадры первых минут. В результате у мужчины оторвало конечности. Также пострадала женщина, ее госпитализировали с рваными ранами лица. Позднее выяснилось, что в авто, предварительно, находились военнослужащий и его жена.

По версии МВД России, прогремевший взрыв был не случайный. В машину могли подложить неустановленное взрывное устройство. Следственный комитет также возбудил уголовное дело и начал расследование преступления.

Ранее 5-tv.ru писал, что заложивший взрывчатку в машину военного в Москве мог приехать на такси. Правоохранители проводят обыски в предполагаемой машине.