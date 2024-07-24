Незамедлительные задачи: как решить проблему с демографией в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Некоторые аналитики прогнозируют убыль населения страны в ближайшем будущем. Можно ли этого избежать?

Решить проблему с демографией в России поможет вовлечение молодого населения страны в строительство усадебного жилья и введение ежемесячного материнского пособия еще до рождения ребенка. С таким мнением выступил сенатор РФ Евгений Савченко в беседе с писателем и журналистом Александром Прохановым.

Савченко отметил, что вымирание народа — геополитический вызов, который носит комплексный характер. Здесь речь идет не только про общемировую тенденцию, то есть снижение рождаемости, «увязание» в кредитах и избыточная урбанизация. Также приходится говорить и о проблемах духовно-нравственного воспитания молодежи.

Сенатор подчеркнул, что уже сегодня некоторые аналитики полагают, что в коэффициенте рождаемости в России пройдена «точка невозврата», и всего через 2-3 поколения население страны не превысит 60 миллионов человек.

Савченко считает, что господдержка, которая оказывается семьям с детьми, дает позитивные результаты, но выступает точечно. В то время как в столь глобальном вопросе необходим системный подход.

«Необходимо незамедлительно решить две задачи. Первая — в течение ближайших 15 лет вовлечь примерно 12 миллионов молодых семей в строительство усадебного жилья.

Вторая — вместо существующих многочисленных мер поддержки рождаемости ввести одну: выплату ежемесячного материнского пособия в размере 50 тысяч рублей в течение трех лет, начиная с третьего месяца беременности», — сказал Савченко.

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