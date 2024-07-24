Когда фертильность «в кризисе»: в Израиле научились выращивать мужские гениталии

Фото: www.globallookpress.com / Gustavo Valiente

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Исследователи уже провели ряд успешных опытов.

В Израиле научились выращивать крошечные мужские гениталии. Как сообщает Daily Star, пока ученые создают их в лаборатории из клеток мышей, но планируют перейти на «человеческие версии».

Предполагается, что в случае успеха в ближайшие пять лет можно будет выращивать уже гениталии мужчин, которые смогут решить проблему бесплодия.

«Люди всегда спрашивают меня, является ли целью моей работы однажды избавиться от мужчин. Нет, определенно нет. Нам нужны их хромосомы — мы должны их придерживаться», — рассказала израильский ученый и автор проекта Ницан Гонен.

Она признается: ее цель — вырастить фертильную сперму из крошечного участка кожи, взятого у бесплодного мужчины.

«Мужская фертильность находится в кризисе, и, если мы что-то с этим не сделаем, человеческая раса окажется в полном беспорядке», — подчеркнул профессор репродуктивной медицины в Университете Данди Кристофер Барратт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у берегов Бразилии ученые обнаружили длиннорылых акул с кокаином в крови.